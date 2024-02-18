Боррель допустил решение ситуации на Украине в течение трех месяцев

Боррель заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев
Жозеп Боррель. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Чиновник назвал главное условие такого исхода событий

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может быть решен в течение трех месяцев. Поэтому он призывает других участников встречи более активно принимать решения по наращиванию поставок вооружения Киеву.

Боррель заявил, что в текущей ситуации нельзя ждать, когда пройдут выборы в Европе или будет более подробная информация о происходящем на поле боя. Чтобы решить все в течение ближайших 90 дней, нужно действовать уже сейчас, указал он.

"Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации", – обратился глава дипслужбы ЕК к другим участникам встречи.

Во время Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что сдача Авдеевки произошла по вине Запада, который не поставил необходимое вооружение для ВСУ в срок. Он отметил, что в результате российская армия получила серьезное преимущество на поле боя.

На Украине полагают, что следущими населенными пунктами, которые отойдут под контроль ВС РФ, станут Курахово-Угледар, Степное, Купянск, Харьков и Запорожье.

Источник: ТАСС
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