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После потери Авдеевки под контроль Вооруженных сил России могут отойти Харьков и Запорожье. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который в данный момент пребывает на службе в рядах ВСУ.
Экс-нардеп напомнил, что прежде украинцы потеряли Марьинку, Артемовск и Лисичанск, которые тоже находились под долгой обороной.
"Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется?" – написал он в соцсетях.
Луценко утверждает, что следующими целями для российской армии станут Курахово-Угледар, Степное и Купянск. После того, как Украина лишится и этих населенных пунктов, то наступит очередь и Харькова с Запорожьем, уверен военный.
По словам бывшего нардепа, главной причиной, по которой украинским войскам приходится совершать отход, стало эффективное использование авиационных бобм ВС РФ.
Ранее российская сторона сообщила о полном взятии Авдеевки. В Минобороны РФ утверждают, что приказ нового главнокомандующего ВСУ об отходе был отдан через сутки после того, как украинские войска пустились в бегство.
Как говорил бывший российский офицер, взятие Авдеевки должно было произойти в течение считанных дней.
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