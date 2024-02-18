Бывший нардеп Луценко заявил о риске потери Харькова и Запарожья после Авдеевки

Озвучены следующие цели ВС РФ после взятия Авдеевки
Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украине предрекли потерю еще нескольких населенных пунктов

После потери Авдеевки под контроль Вооруженных сил России могут отойти Харьков и Запорожье. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который в данный момент пребывает на службе в рядах ВСУ.

Экс-нардеп напомнил, что прежде украинцы потеряли Марьинку, Артемовск и Лисичанск, которые тоже находились под долгой обороной. 

"Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется?" – написал он в соцсетях.

Луценко утверждает, что следующими целями для российской армии станут Курахово-Угледар, Степное и Купянск. После того, как Украина лишится и этих населенных пунктов, то наступит очередь и Харькова с Запорожьем, уверен военный. 

По словам бывшего нардепа, главной причиной, по которой украинским войскам приходится совершать отход, стало эффективное использование авиационных бобм ВС РФ. 

Ранее российская сторона сообщила о полном взятии Авдеевки. В Минобороны РФ утверждают, что приказ нового главнокомандующего ВСУ об отходе был отдан через сутки после того, как украинские войска пустились в бегство.

Как говорил бывший российский офицер, взятие Авдеевки должно было произойти в течение считанных дней.

Источник: РИА "Новости"
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