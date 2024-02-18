Украине предрекли потерю еще нескольких населенных пунктов

После потери Авдеевки под контроль Вооруженных сил России могут отойти Харьков и Запорожье. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который в данный момент пребывает на службе в рядах ВСУ.

Экс-нардеп напомнил, что прежде украинцы потеряли Марьинку, Артемовск и Лисичанск, которые тоже находились под долгой обороной.

"Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется?" – написал он в соцсетях.

Луценко утверждает, что следующими целями для российской армии станут Курахово-Угледар, Степное и Купянск. После того, как Украина лишится и этих населенных пунктов, то наступит очередь и Харькова с Запорожьем, уверен военный.

По словам бывшего нардепа, главной причиной, по которой украинским войскам приходится совершать отход, стало эффективное использование авиационных бобм ВС РФ.

Ранее российская сторона сообщила о полном взятии Авдеевки. В Минобороны РФ утверждают, что приказ нового главнокомандующего ВСУ об отходе был отдан через сутки после того, как украинские войска пустились в бегство.

Как говорил бывший российский офицер, взятие Авдеевки должно было произойти в течение считанных дней.