Украинцы могут лишиться значительной части территорий

Российские разведывательные дроны являются самым опасным оружием, поскольку оказывает серьезнодавление на ВСУ. Такое заявление сделала журналист немецкого канала ZDF Катрин Айгендорф.

По ее словам, беспилотники могут с легкостью раскрыть позиции украинской армии, а ударная беспилотная техника способна уничтожить даже танки.

Журналист подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах для ВСУ на поле боля сложилась критическая ситуация, из-за которой украинцы могут лишится значительной части территорий. Положение осложняет острая нехватка боеприпасов.

Ранее генерал ВСУ заявил, что украинская армия готовится к проведению маневров в Авдеевке. Солдаты намереваются занять новые более укрепленные позиции, чтобы сохранить личный состав.

Украинский офицер утверждает, что причиной провала ВСУ на поле боя стала неправильная тактика, которую выбрало руководство для ссопротивления российской армии.