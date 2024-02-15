Военный назвал глупыми действия командования

На полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима не прекращаются ожесточенные бои. Одной из горячих точек стала многострадальная Авдеевка. Своим мнением по поводу происходящего в этом населенном пункте поделился украинский офицер Богдан Кротевич.



Незалежный вояка является начальником штаба бригады печально известного батальона "Азов"*. Кротевич считает, он лучше знает, что нужно делать в Авдеевке. Он выступил с резкой критикой командования украинской армии.



Военный обратил внимание, что несмотря на череду провалов, высокопоставленные начальники продолжают придерживаться тактики лобовых атак. Азовец* подчеркнул, что такие действия заканчиваются плачевным для украинцев образом, однако стратегию никто не меняет.

"Нельзя биться лоб-в-лоб с армией РФ – это глупо", – посетовал офицер.

Кроме того, он указал на некомпетентность киевских властей и военных начальников. Именно из-за нее, по мнению Кротевича, западные поставки оружия не дают желаемых результатов – неважно, сколько пушек попадет в страну, важно, как они будут использоваться.



К слову, ранее стало известно о том, что на территории Германии обнаружили "поддельных" украинских беженцев.





*организация признана террористической и запрещена на территории России