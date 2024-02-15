Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ
Фото: www.unsplash.com
продолжениеУкраинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города
Военный назвал глупыми действия командования

На полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима не прекращаются ожесточенные бои. Одной из горячих точек стала многострадальная Авдеевка. Своим мнением по поводу происходящего в этом населенном пункте поделился украинский офицер Богдан Кротевич.

Незалежный вояка является начальником штаба бригады печально известного батальона "Азов"*. Кротевич считает, он лучше знает, что нужно делать в Авдеевке. Он выступил с резкой критикой командования украинской армии.

Военный обратил внимание, что несмотря на череду провалов, высокопоставленные начальники продолжают придерживаться тактики лобовых атак. Азовец* подчеркнул, что такие действия заканчиваются плачевным для украинцев образом, однако стратегию никто не меняет.

"Нельзя биться лоб-в-лоб с армией РФ – это глупо", – посетовал офицер.

Кроме того, он указал на некомпетентность киевских властей и военных начальников. Именно из-за нее, по мнению Кротевича, западные поставки оружия не дают желаемых результатов – неважно, сколько пушек попадет в страну, важно, как они будут использоваться.

К слову, ранее стало известно о том, что на территории Германии обнаружили "поддельных" украинских беженцев.

*организация признана террористической и запрещена на территории России


Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
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