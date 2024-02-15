Лже-незалежных оперативно задержали

Резонансный инцидент произошел на территории Германии. Там местные правоохранители неожиданно обнаружили, что в стране проживают десятки "поддельных украинцев". Беженцами с Незалежной прикидывались граждане Румынии.



Все дело в том, что социальные выплаты для украинских беженцев весьма солидны – это и привлекло ушлых румынов. Граждане этой европейской страны выдавали себя за мигрантов с Украины ради того, чтобы получить приличное жилье и пособия.



Сообщается, что хитрые европейцы внимательно следили за тем, в каких регионах местные власти готовы оказать поддержку "несчастным" беглецам с Украины. Румыны тут же приезжали на место и требовали помощь. На протяжении продолжительного времени мошенники пользовались бесплатным жильем, питанием и денежными средствами.



На данный момент задержаны десятки румын. Рассекретить хитроумную схему помогла бдительность волонтеров. Они заметили, что лже-незалежные не умеют разговаривать по-украински. В итоге было инициировано расследование, которое и вывело махинаторов на чистую воду. В итоге выяснилось, что только на юго-западе Германии находятся более 1,3 тысячи человек, представляющихся украинскими беженцами.



К слову, ранее в Кремле отреагировали на новость о предложении "заморозить" конфликт с Украиной.

