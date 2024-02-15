В Германии заявили об обнаружении "поддельных украинцев"

В Германии заявили об обнаружении "поддельных украинцев"
Фото: www.unsplash.com
Лже-незалежных оперативно задержали

Резонансный инцидент произошел на территории Германии. Там местные правоохранители неожиданно обнаружили, что в стране проживают десятки "поддельных украинцев". Беженцами с Незалежной прикидывались граждане Румынии.

Все дело в том, что социальные выплаты для украинских беженцев весьма солидны – это и привлекло ушлых румынов. Граждане этой европейской страны выдавали себя за мигрантов с Украины ради того, чтобы получить приличное жилье и пособия.

Сообщается, что хитрые европейцы внимательно следили за тем, в каких регионах местные власти готовы оказать поддержку "несчастным" беглецам с Украины. Румыны тут же приезжали на место и требовали помощь. На протяжении продолжительного времени мошенники пользовались бесплатным жильем, питанием и денежными средствами.

На данный момент задержаны десятки румын. Рассекретить хитроумную схему помогла бдительность волонтеров. Они заметили, что лже-незалежные не умеют разговаривать по-украински. В итоге было инициировано расследование, которое и вывело махинаторов на чистую воду. В итоге выяснилось, что только на юго-западе Германии находятся более 1,3 тысячи человек, представляющихся украинскими беженцами.

К слову, ранее в Кремле отреагировали на новость о предложении "заморозить" конфликт с Украиной.

Источник: Digi24 ✓ Надежный источник

Российские войска нанесли новый удар по Киеву

Обстрелам подверглись и другие украинские регионы

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей