США заявили о критической ситуации для ВСУ в Авдеевке

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города
Фото: 1st Sgt. Michel Sauret/www.globallookpress.com
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Российские войска в ближайшее время может выбить украинские силы из Авдеевки, указывает представитель Белого дома Джон Кирби, ссылающийся на информацию, предоставленную Киевом.

Вашингтон признает критичность ситуации в Авдеевки для ВСУ. Россия теснит украинские войска из города. Причина, по которой ситуация складывается не в пользу Киева, уверен Кирби – дефицит боевых припасов у Украины, что, в свою очередь, вызвано проблемами в выделении военной помощи союзнику.

"Конгресс не одобрил проект с дополнительным финансированием. Мы не можем отправлять им новую помощь", – высказался американский чиновник.

Американские издания утверждают, что ВСУ уходят из Авдеевки, заявляя о постепенной потере контроля над главной линией снабжения гарнизона. А в конце января российский лидер Владимир Путин указывал, что Авдеевка является сейчас одним из ключевых направлений.

Между тем, указывает телеканал "360", в рядах ВСУ наблюдаются самовольные уходы с позиций. Так, украинский военнослужащий заявил, что сослуживцы, оставив раненых братьев по оружию, покинули город.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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