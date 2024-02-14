Украинского подростка тяжело ранили в Германии на расовой почве

Мальчика госпитализировали

В немецком городе Меттман неподалеку от Дюссельдорфа агрессивные лица напали на юного украинца. Конфликт произошел в одном из кафе. После длительных оскорблений неизвестный ударил 15-летнего парня по голове неустановленным предметом и покинул место конфликта. Подросток с Украины находится в больнице.

Сообщается, что причиной агрессии стала расовая нетерпимость. В настоящий момент полиция разыскивает преступника и свидетелей происшествия, передает телеканал "360".

"15-летний подросток тяжело ранен после нападения. Мы ищем свидетелей", — сообщили сотрудники службы государственной безопасности Дюссельдорфа.

Впрочем, это не первый случай нетерпимости к украинцам в Германии. Несколько дней назад жертвой ксенофобии стал 15-летний баскетболист с Украины. Юный спортсмен украинского происхождения Владимир Ермаков приехал все в тот же Дюссельдорф со своим другом на соревнования. Парня жестоко зарезали местные, которые были возмущены тем, что украинцы приехали в их страну. Спасти Владимира не удалось, а его друг был госпитализирован с серьезными травмами.

Ранее общественность шокировал жестокий поступок москвички. Женщина, хранившая на балконе труп годовалого ребенка, сделала заявление. Оказалось, что матери девочки всего 17 лет.