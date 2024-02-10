Самолет упал на оживленную трассу в США

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Два человека погибли после попытки аварийной посадки небольшого самолета на межштатной автомагистрали на юго-западе Флориды. Крыло самолета потащило идущую перед ней машину и врезалось в стену.
Всего на борту самолета Bombardier Challenger 600 находилось пять человек, три из которых выжили. Изначально судно вылетело из аэропорта в Колумбусе и должно было приземлиться в Неаполе. Однако незадолго до посадки пилот связался с вышкой и потребовал экстренного приземления, заявив, что у них отказали оба двигателя, сообщает "Пятый канал".
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