Мать найденной на балконе годовалой девочки сделала признание

Мать найденной на балконе годовалой девочки сделала признание
Фото: пресс-служба Прокуратуры Москвы
Подросток заявила, что она убила ребенка

В начале года стало известно о шокирующем случае в одном из многоквартирных домов Москвы. Женщина во время беседы со своим знакомым обмолвилась, что у нее на балконе лежит труп годовалой внучки. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о разговоре.

Правоохранители прибыли на место и нашли ребенка. Оказалось, что девочка погибла во время купания в ванной вместе со своей 17-летней матерью. Бабушка с девушкой приняли решение положить тело на балконе, чтобы потом захоронить, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Однако версия вызвала вопросы у следствия. У подростка, помимо годовалой дочки, есть еще двое детей. Во время допроса мать сделала признание, что виновата в убийстве ребенка – она насильно удерживала его под водой, сообщает "Радио 1". 

Сейчас полиции предстоит установить, какую роль в преступлении играла бабушка, а двоих оставшихся детей заберут органы опеки. Матери планируют назначить меру пресечение в виде заключения под стражу.

Источник: Прокуратура Москвы • Требует проверки

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