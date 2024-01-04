Мать найденной на балконе годовалой девочки сделала признание

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В начале года стало известно о шокирующем случае в одном из многоквартирных домов Москвы. Женщина во время беседы со своим знакомым обмолвилась, что у нее на балконе лежит труп годовалой внучки. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о разговоре.
Правоохранители прибыли на место и нашли ребенка. Оказалось, что девочка погибла во время купания в ванной вместе со своей 17-летней матерью. Бабушка с девушкой приняли решение положить тело на балконе, чтобы потом захоронить, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Однако версия вызвала вопросы у следствия. У подростка, помимо годовалой дочки, есть еще двое детей. Во время допроса мать сделала признание, что виновата в убийстве ребенка – она насильно удерживала его под водой, сообщает "Радио 1".
Сейчас полиции предстоит установить, какую роль в преступлении играла бабушка, а двоих оставшихся детей заберут органы опеки. Матери планируют назначить меру пресечение в виде заключения под стражу.
Звезде приготовили новые потрясения
Артист покорил даму своей манерой общения