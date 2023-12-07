Названо несколько причин стрельбы в школе в Брянске

Названо несколько причин стрельбы в школе в Брянске
Фото: соцсети
Следствие продолжается

Утром, 7 декабря, в брянской гимназии №5 произошла страшная трагедия. Ученица восьмого класса устроила стрельбу, которая привела к гибели двоих человек и ранениям еще троих. Что стало причиной произошедшего никто не знает – все, кто был знаком с девочкой, в шоке от случившегося.

По одной из версий школьница часто подвергалась травле со стороны одноклассников. Она была более тихой и замкнутой, в отличие от своей сестры-близнеца. 

Другие источники говорят, что ребенок страдала от неразделенной любви. Подросток не могла поделить парня с другой девочкой, поэтому попыталась решить вопрос силой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сейчас на допросе находятся директор учебного заведения, очевидцы дают свои показания. Известно, что школа была оборудована тревожной кнопкой и охранялась сотрудниками ЧОП. Почему на входе не сработала рамка металлодетектора – выясняют правоохранители.

Отец девочки не был в курсе, что его ребенок ушел на уроки вместе с его оружием. Как оно могло попасть к ней он тоже не понимает – все хранится в защищенном сейфе. Мужчина допускает, что дочь могла украсть ключ.

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