Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

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На месте пожара на улице Черняховского в Москве создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Там подчеркнули, что работы по ликвидации последствий пожара уже проводятся.
"Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идет обследование помещений",
– говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале горхозяйства.
Пожар в жилом доме около метро Аэропорт вспыхнул в ночь на пятницу, 9 февраля. Огонь быстро захватил площадь в 4 тыс. кв.м. Более 400 жильцов были экстренно эвакуированы, для них открыли ближайший торговый центр. От огня никто из людей не пострадал.
Сейчас жителям пострадавших домов, которые не могут
вернуться в свои квартиры, предложено размещение в гостиницах. Они обеспечены
питание и предметами первой необходимости.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...