Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

К тушению огня были привлечены вертолеты Ка-32

На месте пожара на улице Черняховского в Москве создан оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Там подчеркнули, что работы по ликвидации последствий пожара уже проводятся.

"Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идет обследование помещений",

– говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале горхозяйства.

Пожар в жилом доме около метро Аэропорт вспыхнул в ночь на пятницу, 9 февраля. Огонь быстро захватил площадь в 4 тыс. кв.м. Более 400 жильцов были экстренно эвакуированы, для них открыли ближайший торговый центр. От огня никто из людей не пострадал.

Сейчас жителям пострадавших домов, которые не могут вернуться в свои квартиры, предложено размещение в гостиницах. Они обеспечены питание и предметами первой необходимости.

