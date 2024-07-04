Полковник Стариков сообщил о подготовке ВСУ к решающему "военному событию" летом

"Решающее военное событие": в Киеве сделали громкое заявление и обозначили сроки
Фото: www.unsplash.com
Украинский конфликт приближается к пику эскалации

Положение Вооруженных сил украинского государства говорит о том, что у Киева фактически не осталось шансов добиться хотя бы каких-то успехов на полях проведения спецоперации по демилитаризации Незалежной. Однако украинская армия готовится к последнему рывку. С заявлением по этому поводу выступили в Киеве.

Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что киевское военное командование готовится к сильнейшей эскалации конфликта. В зависимости от того, как пройдет новая фаза боевых действий, будет принято решение о начале мирных переговоров с Российской Федерацией.

Более того, украинский полковник обозначил сроки грядущего обострения на полях проведения спецоперации. По его словам, эскалация конфликта начнется в конце лета, примерно в августе-сентябре. После этого, как отметил Стариков, стороны наконец-то должны сесть за стол переговоров.

Полковник добавил, что украинская сторона считает предстоящее обострение конфликта "решающим военным событием". Если окажется, что незалежные бойцы не в состоянии переломить сложившуюся ситуацию и взять инициативу в свои руки, Киев согласится на мирные переговоры.

К слову, ранее в Великобритании раскрыли самую ужасную новость для украинской армии за последние 36 часов.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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