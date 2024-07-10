Боец ВС России заявил о снарядном голоде у ВСУ, несмотря на помощь Запада
Бойцам армии украинского государства приходится крайне не легко. Военные вынуждены бороться в тяжелых условиях – несмотря на постоянную помощь со стороны западных государств, многие понимают, что Вооруженные силы Незалежной уже фактически обречены на провал. О катастрофе украинской армии под Херсоном рассказали прямо с передовой.
Важной информацией с общественностью поделился замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист". Наш боец находится в гуще событий и хорошо понимает, что происходит в рядах противника. Российский военные сообщил, что сейчас у вояк украинской армии, действующих на Херсонском направлении, начался острый снарядный голод. Бойцам ВСУ попросту нечем воевать.
"В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов (…) Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", – описал военный ситуацию на фронте прямо с передовой.
При этом боец российской армии добавил, что активизация помощи западных кураторов киевского режима все же несколько заметна. На его взгляд, за последний месяц у противника немного возросло количество боевых беспилотников.
К слову, ранее обнаглевшие украинцы задумали угнать российский бомбардировщик.В итоге ВСУ получили ракетой по аэродрому.
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