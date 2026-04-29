Президент США сделал неожиданное признание в неформальном разговоре с королем Британии

К визиту британского монарха в Вашингтон приковано внимание не только дипломатов, но и специалистов по невербалике. Эксперт по чтению по губам проанализировал видео прибытия короля Карла III в Белый дом и пришел к сенсационному выводу: президент США Дональд Трамп сделал своему гостю неожиданное признание о российском лидере.

По мнению лингвиста, когда камеры выхватили крупный план, стало заметно, как американский лидер произнес фразу о Владимире Путине. Расшифровка показала, что Трамп якобы заявил: "Без него (Путина) мы ничего не решим. Ничего. Никак".

Официальные лица пока не комментируют эту расшифровку, однако сам по себе факт переговоров на высшем уровне на фоне украинского конфликта приковывает внимание аналитиков. В Кремле также пока не давали оценки этой информации.

Тем временем в Лондоне не утихают скандалы вокруг финансирования киевского режима. Financial Times сообщает, что казначейство и Минобороны Великобритании раздирает внутренний конфликт. Ведомства не могут поделить бюджет на мифическую "миротворческую" миссию. Финансисты отказываются лезть в резервы, предлагая военным "резать" свои собственные статьи расходов, которых и так не хватает.