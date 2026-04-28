Финский лидер четко обозначил свою позицию

Глава финского государства Александр Стубб сделал интригующее заявление о Российской Федерации. Он объявил, что восстановление контактов с Москвой – это неизбежная реальность, к которой рано или поздно придется прийти.

Он обратил внимание, что тема общения с Россией регулярно поднимается на международных площадках, и евространы постоянно обсуждают, кто, когда и в каком формате должен вести этот диалог. При этом сейчас, как отметил политик, эту роль передали вашингтонской администрации, однако из-за глобальных конфликтов переговорный процесс оказался замедлен.

"Мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь", – сказал Стубб.

Он подчеркнул, что в будущем Европе все равно придется заново выстраивать каналы коммуникации с Москвой. Он согласился с позицией своего эстонского коллеги Алара Кариса, который ранее заявлял о необходимости готовиться к этому уже сейчас. При этом финский лидер отметил, что главный вопрос заключается не в самом факте диалога, а в том, когда именно он будет возобновлен – до завершения конфликта на Украине или уже после.

Кроме того, Стубб напомнил о геополитической реальности: Россия никуда не исчезнет и останется соседом Финляндии и Эстонии, а значит, игнорировать необходимость общения в долгосрочной перспективе невозможно.

