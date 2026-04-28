Серябкина объяснила, почему отказала Егору Криду: "У меня другой тип мужчин"

Ольга Серябкина. Фото: АГН Москва
Певица не посчитала нужным отвечать взаимностью

Ольга Серябкина с 2020 года счастлива замужем за бизнесменом Георгием Начкебия и воспитывает сына Луку. Однако в соцсетях вновь заговорили о ее старых отношениях. Певица призналась, что Егор Крид когда-то проявлял к ней мужской интерес, но она не ответила взаимностью.

"Мы нормально коммуницировали, нормально общались, во френдзоне. Френдзона – это мой стиль. У меня другой тип мужчин, которые мне нравятся. Зачем мне это?" – заявила экс-солистка "Серебра" в беседе с Мариам Тилляевой.

Артистка также объяснила, почему избегает интервьюеров. Например, с Надеждой Стрелец она не хочет общаться, потому что у той, полагает певица, мнение о гостье сложено еще до эфира.

Сейчас Серябкина находится в отличной форме и делится секретами похудения. А в воспитании сына придерживается жестких правил. Певица уверена: детей нужно заставлять развиваться, даже если они упираются. По ее словам, если бы мама в детстве не заставляла ее заниматься музыкой, она могла бы и не стать певицей.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
