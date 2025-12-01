Серябкина опубликовала фото со своей стройной фигурой во время отдыха в Дубае

Курс рубля
Исполнительница Ольга Серябкина продолжает привлекать внимание публики снимками со своим великолепным телом. Не так давно она улетела в Дубай, где решила разбавить соцсети солнечным контентом и показать свою фигуру в бикини.
Звезда попозировала в море в купальнике из кружевной ткани. Образ экс– участница группы SEREBRO дополнила солнцезащитными очками.
"Счастье там, где близкие", – гласит описание.
Публика, естественно, восхитилась новой фотоподборкой и осыпала Ольгу комплиментами за ее стройную фигуру.
Кстати, СМИ называют Серябкину одной из наиболее сексуальных представительниц российской сцены. Внимание ей оказывал и рэпер Егор Крид, который, увы, получил отказ. Ныне звезда в браке с предпринимателем Георгием Начкебией, с которым воспитывает сына Луку.
Восхищение Серябкиной выражал и певец Прохор Шаляпин, который заявлял, что с радостью бы стал ухаживать за артисткой, если бы у обоих сердца были свободны.
Кстати, продюсер "Серебра" Максим Фадеев ранее рассказывал, почему Серябкина не поддерживает общение с Еленой Темниковой, бывшей коллегой по цеху.
