Серябкина опубликовала фото со своей стройной фигурой во время отдыха в Дубае

Певицу осыпали компиментами

Исполнительница Ольга Серябкина продолжает привлекать внимание публики снимками со своим великолепным телом. Не так давно она улетела в Дубай, где решила разбавить соцсети солнечным контентом и показать свою фигуру в бикини.

Звезда попозировала в море в купальнике из кружевной ткани. Образ экс– участница группы SEREBRO дополнила солнцезащитными очками.

"Счастье там, где близкие", – гласит описание.

Публика, естественно, восхитилась новой фотоподборкой и осыпала Ольгу комплиментами за ее стройную фигуру.

Кстати, СМИ называют Серябкину одной из наиболее сексуальных представительниц российской сцены. Внимание ей оказывал и рэпер Егор Крид, который, увы, получил отказ. Ныне звезда в браке с предпринимателем Георгием Начкебией, с которым воспитывает сына Луку.

Восхищение Серябкиной выражал и певец Прохор Шаляпин, который заявлял, что с радостью бы стал ухаживать за артисткой, если бы у обоих сердца были свободны.

Кстати, продюсер "Серебра" Максим Фадеев ранее рассказывал, почему Серябкина не поддерживает общение с Еленой Темниковой, бывшей коллегой по цеху.