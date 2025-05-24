Фадеев раскрыл причину конфликта Темниковой с Серябкиной

Знаменитости не общаются уже несколько лет

Продюсер Максим Фадеев рассказал, почему бывшие солистки группы "Серебро" Елена Темникова и Ольга Серябкина не общаются. Слухи по поводу их взаимоотношений ходили разные: одни говорили, что девушки были слишком близки, но в какой-то момент между ними произошел разлад, другие заявляли, будто между ними была невероятная конкуренция за первое место в коллективе. Композитор, в свою очередь, дал на эту тему лаконичный ответ.

"Люди не сошлись характерами. Такое бывает в группах, особенно женских", – написал он в ответ на вопрос в своих соцсетях.

Как известно, артист сейчас почти не поддерживает контакта со своими бывшими подопечными. Темникова рассказывала, что между ней и Фадеевым было много недомолвок.

Сейчас карьера певицы практически стухла, о ней ничего не слышно в последнее время. Поклонники предложили написать Максиму для нее хит, на что он отметил, что будет готов при условии звонка от Елены и прямой просьбы, а также в том случае, если он ответит на вызов.