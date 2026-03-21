Ольга Серябкина дала жесткий совет родителям: "Детей нужно заставлять!"

Певица обеими руками за то, чтобы ребенок был занят — так она сама однажды нашла свое призвание

Ольга Серябкина, воспитывающая 4-летнего сына Луку, высказалась о воспитании и развитии детей. В интервью "КП" певица призналась, что плотный график ребенка ее не пугает – наоборот, она считает это правильным.

"Сейчас детей очень напрягают с самого детства, и, честно говоря, мне это нравится. Я за то, чтобы ребенок был занят. У Луки есть свой график с занятиями, мы стараемся развивать его со всех сторон. Но, конечно же, не перегружая", – рассказала артистка.

Сын занимается английским, рисованием, плаванием и общеобразовательной подготовкой к детскому саду. Не исключает певица и музыкальную школу в будущем – во многом благодаря собственному опыту.

"Обязательно нужно заставлять! Потому что до определенного возраста ребенок не вполне может знать, что ему нужно. А все, что связано с тем, где его учат чему-то важному, полезному, обязательно нужно настаивать", – подчеркнула Ольга.

Экс-солистка группы SEREBRO добавила, что знакомую многим поговорку "знания на плечах не носить" считает прямым руководством к действию. И привела личный пример: если бы в детстве ее саму не заставляли заниматься музыкой, она могла бы не состояться в профессии.

Ольга пока сама не встречала человека, которому бы нравилось сидеть за инструментом и заниматься рутиной с удовольствием, но именно настойчивость мамы, говорит исполнительница, помогла ей найти свое призвание.