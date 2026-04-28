У улетевшей в Испанию Исинбаевой накопился в России долг на полмиллиона рублей

Спортсменка уже третий год не платит за коммуналку

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая последние годы постоянно проживает в Испании, накопила значительные долги в России. Как выяснил Telegram-канал SHOT, речь идет о платежах по ЖКУ в московских квартирах бизнес-класса.

Общая сумма задолженности перед коммунальщиками за третий год отсутствия достигла 440 тысяч рублей. Помещение площадью 98 метров в ЖК "Дом в Сокольниках" "просрочило" 360 тысяч (из них 329 тысяч – взносы на капремонт). Второе жилье (121 метр в ЖК "Акватория") задолжало за водоснабжение 81 тысячу.

Причем вторую квартиру, как уточняет источник, атлетка приобрела уже после начала специальной военной операции на Украине. Энергоснабжающая компания уже подала на гражданку иск в суд, требуя принудительного взыскания.

Однако это еще не все финансовые проблемы Елены. Параллельно Федеральная налоговая служба направила спортсменке счет на 920 тысяч рублей. Если долг не погасят, Исинбаевой грозит блокировка всех банковских операций в РФ.

Пару лет назад за чемпионкой уже числилась задолженность перед налоговой в 465 тысяч рублей. Тогда адвокат Максим Калинов пояснил, что уголовной ответственности за неуплату для публичной личности не будет (в отличие от блогеров, скрывающих доходы). Однако приставы действительно могут арестовать имущество и недвижимость, оставленную в России.