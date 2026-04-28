ГУР Украины заявило о применении новейших ракет Су-57

Ракета оснащена турбореактивным двигателем и несет в носовой части авиабомбу

В Киеве подтвердили факт использования Россией ранее неизвестной крылатой ракеты С-71К "Ковер". Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на данные ГУР Минобороны Украины.

По информации разведки, новинку впервые применили еще в конце 2025 года. Изделие разработано специально для истребителя пятого поколения Су-57. Ракета оснащена турбореактивным двигателем и несет в носовой части авиабомбу ОФАБ-250-270. Дальность стрельбы с дополнительными баками оценивается в 300 километров.

Существуют две модификации: С-71К предназначена для поражения стационарных объектов с известными координатами, а С-71М (версия "Монохром") способна автономно находить и распознавать цели. В январе украинские ресурсы допускали, что именно "Монохромом" уничтожили установку HIMARS в Черниговской области.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил опасность другой новинки – ракеты "Изделие 30" (модернизированный Х-101). По его словам, боеприпас имеет пониженную дальность (до 1500 км), но несет мощную 800-килограммовую боевую часть и обладает повышенной скрытностью.

До этого западные аналитики из Military Watch уже обращали внимание на уникальное вооружение Су-57. В арсенале истребителя есть, например, противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ. Они предназначены для уничтожения вражеских РЛС и летят со скоростью 3,6 Маха (почти вдвое быстрее старых версий) на дистанцию до 250 км.