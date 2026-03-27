Кнутов объяснил, чем опасна новая ракета "Изделие 30" для ВСУ

Модернизированный вариант Х-101 может решать практически любые тактические и оперативные задачи

Новая российская крылатая ракета "Изделие 30", которую уже окрестили супероружием, способна сделать удары по украинской территории еще более непредсказуемыми. Как отмечает китайский портал Sohu, новинку могут нести самолеты тактической авиации.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru пояснил, что "Изделие 30" – модернизированная версия ракеты Х-101. У нее меньшая дальность (до 1500 километров), но более мощная боевая часть – 800 килограммов. Ключевое преимущество – повышенная скрытность и высокая точность наведения.

Номенклатура целей для новой ракеты очень широка: командные пункты, объекты ВПК и энергетики, портовые сооружения, эшелоны с техникой, зенитно-ракетные комплексы, скопления войск и даже подземные укрытия. При этом ракета может решать практически любые тактические и оперативные задачи.

Истребители Су-34, которые могут быть носителями "Изделия 30", не вызывают у противника тревоги. Противник, отмечает Кнутов, в таких случаях ожидает ударов обычными авиабомбами, а вместо этого получает высокоточную ракетную атаку.



Китайские эксперты из Sohu высоко оценили потенциал новинки. Они считают, что "суперракета" сделает удары российских войск более непредсказуемыми и сложными для перехвата.

Кстати, это не единственная перспективная разработка. В феврале западные СМИ писали, что Россия создает "сына Орешника" – новую гиперзвуковую ракету, которая, по слухам, сможет нести восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до 30 метров. Официального подтверждения этим данным пока нет, но в Минобороны ранее отмечали, что работа над совершенствованием ракетного вооружения продолжается.