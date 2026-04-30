Волочкова заявила, что Басков оплатил ей операцию: "Поступает так неоднократно"

Анастасия Волочкова на презентации своего нового трека "Кто эти люди" сделала неожиданное признание. Оказалось, что на лечение в одной из клиник Германии ей помог собрать средства друг семьи – Николай Басков.

По словам экс-примы Большого театра, сумма счета составила 30 тысяч евро. Часть этих денег, причем немалую, ей подарил "Коля" на день рождения. Артистка не стала скрывать, что теперешнее состояние ее здоровья – во многом его заслуга.

"Это был подарок на день рождения. Коля так поступает неоднократно. Я просто очень дорожу теми людьми, которые находятся рядом в нужный момент. И вам всем спасибо за поддержку", – заявила Волочкова.

Она также обнадежила поклонников: нога больше не болит, хотя небольшой дискомфорт пока присутствует.

Сама балерина рассказывала, что операция на ноге в Германии обошлась ей в 30 тысяч евро (около 3 миллионов рублей). Изначально Анастасия хотела лечиться в России, но местные врачи не давали гарантий, что после вмешательства она сможет танцевать. По совету друзей знаменитость обратилась в клинику в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, где профессора назвали ситуацию обратимой. Правда, в СМИ фигурировала и другая сумма – называлась сумма всего в 10 тысяч евро, но Волочкова эти подробности не комментировала.



Басков и Волочкова давно связаны теплыми отношениями. Ранее балерина уже рассказывала, что "натуральный блондин" заменил отца ее дочери Ариадны, когда родной папа девочки попал в секту. Коля всегда дарил подарки, приходил в гости и "был рядом", в отличие от кровного родителя, который, по словам Анастасии, встречался с наследницей лишь иногда для галочки.