Волочкова раскрыла, во сколько ей обошлась операция в Германии

Анастасия Волочкова. Фото: АГН Москва
Изначально балерина пыталась сделать операцию в России

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла стоимость операции на ноге, которую ей сделали в Германии. По словам артистки, процедура обошлась в 30 тыс. евро – около 3 миллионов рублей.

Экс-прима Большого театра пояснила, что изначально пыталась договориться с российскими врачами, но те не дали гарантий, что она сможет танцевать после вмешательства.

"Операцию соглашаются делать, а вот последствия предсказать не могут", – говорит Анастасия.

По совету друзей-олимпийцев знаменитость решила обратиться в клинику St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, где профессора назвали ситуацию обратимой.

Однако ранее в СМИ фигурировала другая сумма. По информации Telegram-канала Shot, операция обошлась Волочковой примерно в 10 тыс. евро (около 1 млн рублей). Отмечалось, что балерина решила сэкономить и отказалась от спецпакета с реабилитацией и стационаром. Источник сообщал, что клиника, где лечилась артистка, имеет неоднозначную репутацию в Германии, а немцы жалуются на неработающий рентген и путаницу с анализами.

Сама Волочкова эти подробности не комментирует. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
