Кремль раскрыл планы по восстановлению "Северных потоков"

Однако сослался на главных акционеров обоих проектов

Решение о судьбе подорванных "Северного потока" и "Северного потока-2" необходимо принимать коллегиально между акционерами. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что российская сторона намерена предпринять в отношении инфраструктуры.

Кремль переадресовал вопрос к "Газпрому", который, по словам Пескова, имеет самое непосредственное отношение к "Северным потокам". Российская нефтегазовая корпорация, напомнил государственный служащий, является одним из акционеров проекта.

"Вы знаете, что это международный проект", – добавил Песков, отвечая на вопрос о закрытии проекта.

Ранее в Reuters со ссылкой на источники в Москве заявили, что РФ якобы готовится "похоронить" оба трубопровода, которые, судя по информации, должны законсервировать и запечатать ввиду отсутствия планов по восстановлению.



