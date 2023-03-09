Несколько странностей в подрыве "Северных потоков" озадачили Кремль

Несколько странностей в подрыве "Северных потоков" озадачили Кремль
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Москве не верят в причастность неких тайных группировок к диверсии

Российское руководство не верит в новую версию об инцидентах на газопроводах "Северные потоки", которую ранее выдвинули на Западе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в ней усматривается сразу несколько странностей.

В первую очередь он обратил внимание на синхронную публикацию материалов в иностранных СМИ. Песков считает, что "англосаксы" подсуетились в этом вопросе, поскольку из-за терактов серьезно пострадали их отношения с немцами. 

Кремль не верит, что устроить взрывы могла некая "проукраинская группировка", поскольку с такой задачей могла справиться только команда спецназначения, которая ранее проходила соответствующую подготовку на государственном уровне. Тех, кто мог обучить подобному, в мире можно сосчитать по пальцам.

"Уход от обвинения России свидетельствует, что хоть какие-то зачатки разума остаются", – сказал представитель российского лидера.

Песков потребовал допустить к расследованию инцидентов российских специалистов и отвлекать внимание публики от истинных причин произошедшего, передает "Пятый канал".

Источник: BRIEF ✓ Надежный источник
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