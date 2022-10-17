Американцы заявили о плане Москвы с ядерным оружием

Недавний обстрел Украины в ответ на подрыв Крымского моста Владимир Путин называет относительно слабым, предупреждая, что может пойти на более жестокие меры. Как полагают журналисты The National Interest, Москва готовит похожий способ отместки Западу и из-за подрывов "Северных потоков".

По мнению журналистов, президент России не просто так назвал произошедшее террористическими актами – тем самым он буквально развязал себе руки, чтобы ответить тем же.

"Российский Генштаб и спецслужбы, видимо, готовят для Кремля варианты того, что можно сделать, чтобы нанести болезненный урон зарубежным сторонникам Украины", – приводит перевод URA.RU.

В статье указывается, что до сих пор российские власти не решались на подобные шаги, чтобы сохранить некоторую степень "нормальности" в стране. Однако внутреннее политическое напряжение требует действий.

Журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что Москва разрабатывает планы по использованию тактического ядерного оружия не только на украинской территории. По их мнению, пока трудно давать прогнозы, пойдут ли военные на этот шаг – к решительным мерам их могут подтолкнуть военные провалы и рост воздушных атак на российские регионы.