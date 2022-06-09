В стране опасаются гибридной атаки с российской стороны

Финское правительство намеревается принять поправки к пограничному законодательству для того, чтобы разрешить строительство заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает Reuters. Власти Финляндии опасаются, что российская сторона может предпринять ответные меры на вступление страны в НАТО.

Приграничная территория окружена лесом и обозначена лишь опознавательными знаками и пластиковыми линиями на протяжении почти всей длины в 1,3 тыс км. Финское правительство полагает, что во время переговоров по вступлению в НАТО она должна быть более защищена от гибридных атак.

В Хельсинки опасаются, что Москва может оказать на них давление, отправив к границам сотни беженцев. Этого они стали опасаться после того, как произошел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Тогда Евросоюз обвинил в происходящем российские власти, которые якобы помогали белорусским в доставке беженцев к приграничным территориям.

Помимо разрешения на строительство заграждений, новые поправки включают в предложение разрешить прием заявлений о предоставлении убежища только в определенных пунктах въезда. Сейчас, согласно правилам ЕС, мигранты могут просить об этом в любом пропускном пункте.

После вступления в силу новых правил, Финляндия сможет построить на границе с Россией заборы и новые дороги для усиления патрулирования.