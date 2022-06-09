Финляндия построит забор на границе с Россией

Финляндия построит забор на границе с Россией
Фото: IMAGO/Sascha Steinach/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В стране опасаются гибридной атаки с российской стороны

Финское правительство намеревается принять поправки к пограничному законодательству для того, чтобы разрешить строительство заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает Reuters. Власти Финляндии опасаются, что российская сторона может предпринять ответные меры на вступление страны в НАТО. 

Приграничная территория окружена лесом и обозначена лишь опознавательными знаками и пластиковыми линиями на протяжении почти всей длины в 1,3 тыс км. Финское правительство полагает, что во время переговоров по вступлению в НАТО она должна быть более защищена от гибридных атак. 

В Хельсинки опасаются, что Москва может оказать на них давление, отправив к границам сотни беженцев. Этого они стали опасаться после того, как произошел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Тогда Евросоюз обвинил в происходящем российские власти, которые якобы помогали белорусским в доставке беженцев к приграничным территориям. 

Помимо разрешения на строительство заграждений, новые поправки включают в предложение разрешить прием заявлений о предоставлении убежища только в определенных пунктах въезда. Сейчас, согласно правилам ЕС, мигранты могут просить об этом в любом пропускном пункте.

После вступления в силу новых правил, Финляндия сможет построить на границе с Россией заборы и новые дороги для усиления патрулирования. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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