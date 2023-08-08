Россия громко хлопнула дверью перед носом у Макрона

Россия громко хлопнула дверью перед носом у Макрона
Эммануэль Макрон. Фото: Mehdi Taamallah/www.globallookpress.com
Никакого БРИКС Парижу теперь точно не светит

Длительные попытки Эммануэля Макрона получить приглашение на августовский саммит БРИКС, который должен состояться в Южно-Африканской Республике, не возымели успеха. Глава министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор указала, что Париж не смог добиться своего, а африканское государство, как и прежде, отвечает отказом на все просьбы и мольбы Франции.

Ранее Макрон, по некоторым данным, обращался к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой выступить на августовском саммите. Коллега выразил удивление, однако с ответом не поспешил. А позднее пресс-служба президента республики сообщила, что не в курсе обращений Елисейского дворца на этот счет.

Позднее прокомментировал рвение Макрона заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков, заявивший, что появление лидеров стран, ведущих враждебную в отношении Кремля политику, будут совершенно неуместно.

На саммите БРИКС в Африке выступят лидеры и представители семи десятков стран. Известно, что организаторы проигнорировали просьбы не только от Макрона, но и от премьера Великобритании Риши Сунака, а также президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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