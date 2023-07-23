Президент ЮАР отомстил Макрону за оскорбление Путина

Президент ЮАР отомстил Макрону за оскорбление Путина
Эммануэль Макрон. Фото: Alexis Sciard/www.globallookpress.com
С таким унижением Париж еще не сталкивался

Южно-Африканская республика пригласила лидеров 70 государств на предстоящий саммит БРИКС,  который состоится в августе. Исключение составили лидеры западных государств – они не получили приглашений. В числе тех, кого не пожелали видеть на саммите, оказался и президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, таким образом, не ждет появления президента Франции, который специально упрашивал об этом коллегу. Не объявится на саммите и президент Соединенных Штатов, а также премьер Великобритании Риши Сунак.

"БРИКС всегда был инклюзивным, хотя мы отстаиваем вопросы, касающиеся глобального Юга, занимаемся устранением основных разломов, существующих в глобальной геополитической, финансовой и экономической архитектуре, спустя почти восемь лет после того, как были сформированы институты ООН", – говорится в материале News24.  

Напомним, что президент России Владимир Путин также не объявится на саммите – официальный Йоханнесбург указал, что глава РФ принял такое решение по итогам диалога с президентом ЮАР. Однако российский лидер примет дистанционное участие в саммите. Очное присутствие вместо президента возложили на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, Макрон ранее заявлял, комментируя решение Кремля о проведении спецоперации, что действиям российского лидера "нет разумных объяснений", а причиной таких шагов якобы стала "длительная изоляция".

Источник: News24.com ✓ Надежный источник
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