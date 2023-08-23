В БРИКС сделали скандальное заявление об огромной роли доллара

В БРИКС сделали скандальное заявление об огромной роли доллара
Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Национальные валюты - дело десятое

В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК. По словам финансового директора организации Лесли Маасдорпа, несмотря на планы по увеличению до 30 процентов финансирования в национальных валютах среди стран-участник, именно доллар остается валютой, которая сохраняет долю в банке в размере 70 процентов.

"Наша валюта отчетности – доллары США", – высказался Маасдорп.



  Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения союза, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio."

"Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются <...> принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС", – сказала она.

Сегодня БРИКС объединяет пять стран. В свою очередь, желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили 23 государства: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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