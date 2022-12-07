Вашингтон объявил о намерении исключить Москву из G20

Американцы согласовали новую стратегию против России

Комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год. Всего он расчитан на 858 млрд долларов и подразумевает новые меры противодействия России.

Проект включает в себя продолжающуюся блокировку золотовалютных российских резервов, а также исключение Москвы из ряда международных организаций, в числе которых – G20, передает URA.RU. Также это касается Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров. Принятое решение подразумевает, что Вашингтон будет предпринимать шаги в этом направлении в течение последующего года.

Оборонный бюджет США подразумевает и постоянный запрет на обмен информацией по системам ПРО с Россией и сотрудничество со страной в военной сфере на пять лет, сообщает RT.

При этом в Вашингтоне одобрили дополнительную помощь Украине на 2023 год в размере 800 млн долларов, еще 11,5 млрд долларов будет выделено на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно опубликованному документу, американцы планируют снизить зависимость от российского топлива на авиационных базах ВС США в Европе.