Байден двумя словами предупредил главу Китая после встречи с Путиным

Байден двумя словами предупредил главу Китая после встречи с Путиным
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон внимательно следит за Пекином

Американский лидер Джо Байден позволил себе весьма смелую выходку в адрес главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Руководитель Соединенных Штатов Америки посоветовал своему китайскому коллеге "быть осторожным" после его визита в Москву.

Байден решил публично напомнить руководителю Поднебесной, что китайская экономика во многом зависит от западных инвесторов. При этом американский главнокомандующий особо подчеркнул, что не собирается угрожать пекинской администрации, а лишь призывает ее проявлять большую осторожность.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", – объявил глава Америки.

Руководитель Белого дома обратил внимание, что за последнее время российский рынок покинули более шести сотен американских корпораций. При этом Байден подчеркнул, что экономика Китая еще более зависима от западных инвестиций, чем экономика России.

Напомним, китайский лидер побывал в нашей стране в марте этого года. Эта поездка стала первой после переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя Китая.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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