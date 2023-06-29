Китай начал подготовку к войне с НАТО

Экономику хотят в короткие сроки мобилизовать ради победы

Китай начал разработку плана, который позволит в короткие сроки перевести экономику на военные рельсы. Отдельно там прописано определение "тотальной войны", которое подразумевает мобилизацию всех ресурсов для мгновенной победы.

В плане не указывается конкретная страна, с которой будут вести противостояние, однако эксперты отмечают, что все заточено под конфронтацию с НАТО. Однако все сходятся во мнении, что потери обеих сторон в конфликте будут колоссальными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Новые известия
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