Китай начал подготовку к войне с НАТО

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Китай начал разработку плана, который позволит в короткие сроки перевести экономику на военные рельсы. Отдельно там прописано определение "тотальной войны", которое подразумевает мобилизацию всех ресурсов для мгновенной победы.
В плане не указывается конкретная страна, с которой будут вести противостояние, однако эксперты отмечают, что все заточено под конфронтацию с НАТО. Однако все сходятся во мнении, что потери обеих сторон в конфликте будут колоссальными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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