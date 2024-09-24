Важное событие может изменить ход истории

Исход выборной гонки за пост руководителя США может оказать серьезное влияние на глобальную стабильность, заявляет ветеран американского Военно-морского флота Джек Пособец. Опытный вояка сделал жуткий прогноз для всего мира.



В своем высказывании он отметил, что всего через полтора месяца станет известно, какой путь выберет его родная страна. Если выбор будет сделан неправильно, все человечество ждут жуткие последствия. Выборы американского предводителя состоятся 5 ноября.

"Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим Третью мировую войну", – заявил американский аналитик.

Военный акцентировал внимание на важности выборов, утверждая, что они могут стать поворотным моментом для всей планеты. В контексте растущей геополитической напряженности и конфликтов, особенно на фоне событий на Украине результаты выборов могут как способствовать мирному разрешению конфликтов, так и усугубить ситуацию.

В прессе сейчас продолжают обсуждать слова бывшего президента Дональда Трампа, который заявил, что в случае своей победы в выборной гонке он, в первую очередь, свяжется с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Трамп выразил намерение призвать к заключению мирной сделки, что может стать ключевым шагом к снижению напряженности в международных отношениях.

Многие зарубежные эксперты указывают на то, что неудачный исход выборов в США и агрессивная политика нового руководства могут привести к эскалации конфликтов и даже к открытому военному противостоянию в формате очередной мировой войны.

К слову, ранее в США забили тревогу из-за кровавой идеи Киева.