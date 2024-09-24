Украина потребовала от России демонтировать Крымский мост

Иск начали рассматривать в суде Гааги

Украинские власти предъявили России новую претензию, которую намерены разбирать в Гаагском международном суде. Она находится в области морского права и касается Крымского моста – украинцы требуют, чтобы Москва разобрала объект, а также прекратила "незаконные действия" в Черном и Азовском морях. Разбирательства были инициированы еще в 2016 году, но слушания по иску только начались.

В качестве оснований для своих возмущений Киев объяснил, что при строительстве Крымского моста были допущены ошибки в соблюдении норм экологических стандартов. Также были неправильно размещены подводные кабели и трубопроводы.

"Мост незаконный, и его необходимо демонтировать", – заявил украинский посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.

Также их возмущает, что сейчас РФ использует украинские буровые платформы, а также не соблюдает все требования к сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма.

Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России. Следовательно на них не действует морская конвенция. Москва считает, что требования Киева должны быть полностью отклонены.Глава российской делегации Геннадий Кузьмин назвал все попытки Украины добиться нужного ей результата являются необоснованными и отчаянными.