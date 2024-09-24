Москва остается костью в горле у Запада

Американские и другие зарубежные аналитики продолжают внимательно следить за развитием событий на международной арене. Изначально подразумевалось, что Вашингтон руками киевских марионеток сможет серьезно подпортить жизнь Москве, однако на деле получается иначе. Теперь в США сделали громкое заявление о будущем России.



Отсутствие четкой стратегии у вашингтонской администрации и других западных стран по поводу действий на Украине играет на руку России, уверены американские аналитики. Это утверждение становится все более актуальным на фоне растущих разногласий среди западных союзников.

Политические эксперты отмечают, что раскол между странами Запада лишь усиливает напряженность и истощает их ресурсы, которые могли бы быть направлены на более скоординированные усилия. В результате значительная часть этих ресурсов тратится впустую, что ослабляет общие позиции Запада, и делает победу Киева абсолютно невозможной.

Сложившаяся ситуация способствует бесконечным публичным спорам и обсуждениям среди западных лидеров, что, по мнению аналитиков, подрывает силу и влияние США на международной арене. Внутренние разногласия мешают разработке единой стратегии и затрудняют принятие эффективных решений.

В таких условиях Кремль все больше убеждается в своем безоблачном будущем и в том, что может "пересидеть" Запад и со временем добиться своих целей в противостоянии. Такими выводами поделились эксперты авторитетного издания The National Interest.

Аналитики также подчеркивают, что разобщенность Запада может привести к ослаблению поддержки Украины, что лишь усилит позиции России в конфликте. В то время как Запад теряет время на обсуждения и споры, Россия продолжает использовать ресурсы и влияние для достижения своих целей.

К слову, ранее в США поделились жутким прогнозом для всего мира.