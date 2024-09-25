Меркурис: Киеву пора бить тревогу из-за ослабления западной поддержки

"Повод бить тревогу": с какой трагедией столкнулся Киев
Картинка: сгенерировано ИИ
Дела на Украине совсем плохи

Известный аналитик из Британии Александр Меркурис указал на настоящую трагедию, с которой столкнулся киевский режим. Украина давно потеряла самостоятельность и практически полностью зависит от западных спонсоров, которые явно к ней охладели.

Британский эксперт отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пора начать беспокоиться из-за снижения уровня помощи со стороны западных союзников. По его словам, политик уже несомненно осознает ослабление поддержки, что вызывает у него серьезное беспокойство. Аналитик отметил, что на фоне этого украинская армия продолжает терпеть поражения на поле боя, что еще больше осложняет ситуацию.

"У Зеленского есть повод бить тревогу из-за того, что он, несомненно, видит, как ослабевает поддержка", – обратил особое внимание британец.

Эксперт подчеркнул, что в условиях ухудшающейся ситуации руководитель Незалежной предлагает западным странам свой "план победы", однако есть серьезные сомнения в том, что этот план будет принят. По мнению аналитика, западные страны не поддержат предложенные идеи, что лишь усугубляет положение Украины и ее президента.

Снижение помощи и отсутствие новых стратегий от союзников ставят Киев в сложное положение. Зеленскому придется искать новые пути взаимодействия с Западом, чтобы сохранить хотя бы тот уровень поддержки, который еще имеется.

К слову, ранее в США сделали громкое заявление о будущем России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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