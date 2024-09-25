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Зарубежные аналитики следят за каждым шагом нашей страны, их пристальное внимание приковано к событиям, разворачивающимся на территории Украины. На этот раз с громким заявлением о происходящем на полях российской спецоперации выступила бывшая сотрудница главного американского оборонного ведомства Карен Квятковски.
Отставной американский подполковник убеждена, что лидер нашей страны Владимир Путин сумел достичь значительных успехов в ходе спецоперации по демилитаризации киевского режима, в то время как западная военная коалиция сталкивается с серьезными трудностями. Эксперт подчеркнула, что промежуточный итог конфликта катастрофичен для Запада – военный блок испытывает серьезное истощение как в экономическом, так и в военном отношении.
"Путин достиг цели. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО", – отрезала аналитик.
Американка отметила, что западные страны, активно поддерживающие киевский режим, сейчас сталкиваются с внутренними проблемами – инфляцией, ростом стоимости энергии и ослаблением экономик.
В то время как Североатлантический альянс испытывает трудности, наша страна, как подчеркнула Квятковски, продолжает укреплять свои позиции. Она отметила, что российский президент добился важных стратегических успехов, несмотря на санкции и давление со стороны Запада.
К слову, ранее стало известно, с какой трагедией столкнулся киевский режим.
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