Никаких конкретных предложений по миру со стороны Киева получено так и не было

Громко анонсированный "план победы" Украины в конфликте оказался лишь переработанной в новый вид просьбой о больших поставках вооружения и снятии ограничений на удары ракетами большой дальности. Это сильно разочаровало США, где ждали от Зеленского более весомой инициативы, соообщает The Wall Street Journal.

Изначально украинский президент утверждал, что его план однозначно приведет к полной победе Украины в конфликте. Детали он собирался предоставить Джо Байдену во время их личной встречи. Однако высокопоставленные чиновники, знакомые с подробностями, утверждают – никаких инноваций Зеленский так и не предложил.

"Я не впечатлен, в этом плане мало нового", – говорит источник.

Сообщается, что ключевым пунктом инициативы Зеленского является разрешение на удары дальнобойным оружием по России. Если этого добиться не выйдет, то и остальные предложения окажутся бесполезными, пока российские войска продолжают плавное продвижение на поле боя.

Администрация Байдена надеялась, что Киев предложит что-то более весомое Вашингтону, особенно когда до истечения полномочий американского президента осталось четыре месяца. Но ничего, кроме проработанной просьбы о разрешении дальнобойных ударов не американцы получили – остальные пункты плана имели слишком мало подробностей.

При этом Россия уже приготовила ответ, если Запад согласится с инициативой украинцев. Владимир Путин накануне объявил, что Москва может задействовать ядерное оружие, если ей будет угрожать неядерное государство при поддержке ядерной державы.