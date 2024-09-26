Глава киевского режима продолжает удивлять публику

Немецкий генерал Роланд Катер прокомментировал недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о необходимости "принуждения России к миру". По мнению аналитика, такие слова не отразятся на реальной военной обстановке на полях проведения российской специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.



Немецкий эксперт подчеркнул, что подобного рода громкие высказывания никак не помогут украинской армии на фронте. Генерал отметил, что в текущей ситуации преимущества находятся на стороне нашей страны, и обстановка складывается далеко не в пользу киевского режима, так что никаких предпосылок для реализации намерений Зеленского нет.

"Никакие красивые слова тут уже не помогут", – сказал военный.



Катер подчеркнул, что России удается удерживать позиции и развивать свои успехи в ходе боевых действий, что говорит о невозможности принудить ее к каким бы то ни было компромиссам или переговорам на условиях, выгодных киевскому режиму. Риторика оппонентов должна учитывать реальные обстоятельства на фронте, а не строиться на громких заявлениях, которые в текущей ситуации не представляются выполнимыми.

К слову, ранее в Соединенных Штатах бурно отреагировали на кровожадные планы пана Зеленского.