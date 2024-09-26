Высказывания женщины вызвали бурную реакцию

Первая леди Незалежной Елена Зеленская оказалась под огнем критики в социальных сетях после своих странных заявлений о необходимости прекращения боевых действий. Интернет-пользователи буквально словесно отхлестали даму за ее пустые, популистские высказывания.



В одном из своих последних выступлений супруга украинского лидера Владимира Зеленского пафосно призвала мир отказаться от деклараций и сосредоточиться на создании действительно безопасного будущего для детей. Однако многие пользователи Сети восприняли ее слова как лицемерие, учитывая продолжающуюся эскалацию конфликта.

Именитой жене напомнили, что киевский режим продолжает наращивать военные действия, требует у западных союзников все более мощное оружие и обрекает собственный народ на страдания, а также терроризирует мирное население России. Очевидно, что Киев не предпринимает реальных шагов для мирного урегулирования. По мнению недовольных, заявления Зеленской о мире и безопасности звучат как пустые слова на фоне реальной ситуации, в которой Украина продолжает активно разгонять военный конфликт.

"Что, клоуна не хватает – на арену выпустили клоунессу?", "Невероятная пустышка", "Вот по этой причине вообще-то и нужно закончить боестолкновения любой ценой", – жестко осадили женщину.

К слову, ранее в Германии высказались о российской спецоперации после слов Зеленского о нашей стране.