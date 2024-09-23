Глава Украины пытается вывернуться

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает бесконечные попытки сохранить лицо при плохой игре. Армия Незалежной продолжает терпеть провалы на разных фронтах, тем временем президент страны не пытается решить вопрос, а всеми силами отвлекает внимание общественности от катастрофичности ситуации. Так, известный киевский политический аналитик Олег Соскин объяснил, зачем президенту нужно было странное шоу с поездкой в США. В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН, где политик принимает участие.



По мнению бывшего советника экс-лидера Украины Леонида Кучмы, цель визита Зеленского – переключить внимание общественности от провалов украинской армии в Донбассе на внешнеполитические вопросы и укрепление союзов с Западом.

Аналитик отметил, что войска Незалежной сталкиваются с серьезными трудностями в Донбассе, и глава страны пытается скрыть неудачи на фронте, организуя яркие публичные мероприятия за рубежом.

"Это называется буффонада для отвлечения внимания", – подчеркнул он, комментируя действия украинского лидера.

Такие визиты политика, по мнению эксперта, рассчитаны на внешнюю аудиторию, но не решают внутренних проблем Украины, особенно на фоне продолжающегося конфликта на востоке. Подобные хитрые маневры могут иметь временный эффект, но не способны устранить реальные вызовы, с которыми сталкиваются Украина и ее вооруженные силы.

К слову, ранее было заявлено о волне дезертирства, накрывшего украинскую армию с головой.