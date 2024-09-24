Британский эксперт Меркурис назвал вероятную цель "мирного" плана Зеленского

Лидер готовит себе пути отступления

Истинная цель "мирной" инициативы Владимира Зеленского заключается не в том, чтобы положить конец конфликту с Россией, а для того, чтобы украинский президент удостоверился в получении протекции от США. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик отметил, что российская армия продолжает успешное наступление в зоне СВО. Зеленский прекрасно понимает последствия этого, поэтому придумал способ сохранить за собой политическое кресло. Если Вашингтон на это согласится, ему больше не придется переживать из-за возможных переворотов в Киеве, ведь Запад будет против такого исхода.

У подобного плана есть еще один плюс – в случае полного разгрома ВСУ украинский лидер сможет спокойно покинуть страну и найти себе безопасное место за границей.

"Зеленский рассчитывает, что Запад все еще будет воспринимать его как союзника, если дело дойдет до последнего этапа, когда российская армия практически будет штурмовать Киев. Тогда у него будет путь отступления", – пожытожил эксперт.

Ранее британские СМИ озвучили план, который президент Украины планирует привезти на переговоры с Джо Байденом. Всего в него включены четыре основных пункта, остальные детали пока не раскрываются.