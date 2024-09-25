Глава Чехии назвал опасной идею о скором окончании конфликта на Украине

"Не является победой": глава Чехии жестко оценил "мирный" план Зеленского
Петр Павел. Фото: Miloslav Rejha / wikimedia.org
Он полагает, что украинцам придется отдать территории

Президент Чехии Петр Павел крайне осторожно высказался по поводу плана Владимира Зеленского об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что Европа должна сделать все возможное для достижения украинских целей, но не любой ценой.

По его словам, Киеву нужно реалистично оценивать собственные возможности. Не исключено, что придется согласиться со временной потерей собственных территорий – быть может, на несколько лет или десятилетий. Слишком завышенные ожидания украинцев могут быть опасными, уверен он.

Павел считает, что мысли, будто бы Украина сможет завершить противостояние с Россией в течение нескольких месяцев, сулят плохие последствия для всех. И иногда нужно рассматривать проблему с точки зрения реальных возможностей, а не идеальных.

"Победа над Россией в Украине ценой того, что половина украинского населения будет уничтожена, вероятно, не является победой", – подытожил он.

Ранее в Чехии заявили, что украинские войска до сих пор могут сопротивляться российским из-за военной помощи со стороны Запада. Хотя европейцы признают, что проблемы с поставками вооружения все же имеются – например, для пользования ВСУ переправляют старые припасы, которые могут сдетонировать раньше положенного.

Источник: Ceske noviny
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