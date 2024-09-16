ГУР Украины заявило об убийстве известного российского военкора Коробова

Киев заявил об убийстве известного российского военкора
Александр Коробов. Кадр "Россия 1"
Разведывательное ведомство взяло на себя ответственность за покушение

Главное разведывательное управление Украины сообщило о смерти российского военкора Александра Коробова, который освещал события в Белгородской области. Ведомство намекнуло, что имеет прямое отношение к инциденту.

В сообщении сказано, что в минувшее воскресенье российскому журналисту "проломили череп", это стало причиной его гибели. В качестве подтверждения ГУР опубликовало снимок с окровавленным телом.

По словам разведки, Коробов имел прямое отношение к "преступлениям против Украины". В ведомстве заявили, что подобная "расплата" будет ждать каждого. 

При этом белгородские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что Александр Коробов сейчас находится в больнице с травмой головы. Сведения о его гибели не подтверждаются. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах он получил травму. 

Телеканал "Россия" официально не подтверждал новости о смерти журналиста, источники в Белгородской области также говорят, что он жив.

В августе стало известно о покушении на автомобиль военкора Евгения Поддубного, он чудом смог спастись.

Источник: Политика страны

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