ГУР Украины заявило об убийстве известного российского военкора Коробова

Разведывательное ведомство взяло на себя ответственность за покушение

Главное разведывательное управление Украины сообщило о смерти российского военкора Александра Коробова, который освещал события в Белгородской области. Ведомство намекнуло, что имеет прямое отношение к инциденту.

В сообщении сказано, что в минувшее воскресенье российскому журналисту "проломили череп", это стало причиной его гибели. В качестве подтверждения ГУР опубликовало снимок с окровавленным телом.

По словам разведки, Коробов имел прямое отношение к "преступлениям против Украины". В ведомстве заявили, что подобная "расплата" будет ждать каждого.

При этом белгородские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что Александр Коробов сейчас находится в больнице с травмой головы. Сведения о его гибели не подтверждаются. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах он получил травму.

Телеканал "Россия" официально не подтверждал новости о смерти журналиста, источники в Белгородской области также говорят, что он жив.

В августе стало известно о покушении на автомобиль военкора Евгения Поддубного, он чудом смог спастись.