Появились сообщения о смерти военкора Поддубного

Появились сообщения о смерти военкора Поддубного
Евгений Поддубный. Фото: соцсети
В августе ему должен был исполнится 41 год

Военные Telegram-каналы сообщают, что скончался репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Одним из его последних репортажей было освещение обстановки в Курской области.

Первым о вероятной гибели журналиста сообщил депутат Михаил Делягин. После информация появилась в канале "Военкоры Русской Весны" и "МИГ России", где со ссылкой на свои источники подтвердили происшествие. При этом официального комментария о смерти Поддубного нет.

Последнее видео военкор опубликовал в своем Telegram в среду, в 12:38. В нем он рассказывал о потерях противника в Курской области.

"Обстановка по-прежнему напряженная, боевые действия идут", – говорил журналист.

Украинские источники утверждают, что причиной смерти Евгения стало попадание FVP-дрона по его автомобилю. Когда именно это произошло, не уточняется.

Евгений Поддубный был одним из самых известных российских военкоров. Журналист родился в Белгороде, с 2011 года работал на телеканале "Россия" и занимался освещением событий в различных боевых точках. В 2018 году и 2024 он становился доверенным лицом Владимира Путина. Его канал в Telegram насчитывал более 700 тысяч подписчиков. 22 августа ему должен был исполнится 41 год.

Источник: Telegram

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