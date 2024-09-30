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Удар мощного отечественного комплекса "Искандер-М" уничтожил эшелон с боеприпасами для украинских вояк в районе поселка Казанка, что находится под Николаевом. Такими хорошими новостями поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны.
По предоставленным данным, в результате удара была разгромлена целая дюжина вагонов с боеприпасами, в том числе боеприпасы западного производства.
Высокоэффективная атака нанесла значительный урон украинским вооруженным силам, так как уничтоженные боеприпасы предназначались для снабжения передовых подразделений. Это существенно ослабило логистические возможности ВСУ и нарушило их планы по снабжению. Операция стала частью масштабной стратегии по пресечению поставок вооружений и техники для украинской армии.
Детали операции не раскрываются, однако все удары российской армии производятся с высокой точностью, что позволяет избежать жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры.
К слову, ранее на Западе описали последний этап конфликта на Украине.
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