Западные государства ищут повод урезать помощь Киеву - Bloomberg

Запад готовит неприятный сюрприз для Украины
Фото: www.unsplash.com
Страна-попрошайка многим надоела

Западные страны с разочарованием взирают на киевский режим, который оказался финансовой дырой и не сумел достичь серьезных успехов на поле боя. Теперь, как утверждают журналисты авторитетного издания Bloomberg, Запад готовит Незалежной неприятный сюрприз.

Сообщается, что европейские державы начинают искать способы сократить финансовую и военную поддержку киевского режима и перенаправить ресурсы на внутренние нужды. По информации издания, одной из первых на этот шаг может решиться Германия. В проекте госбюджета на следующий год берлинская администрация уже предусмотрела сокращение статей, связанных с помощью незалежным. Этот шаг отражает меняющиеся приоритеты немецкого правительства и необходимость сосредоточиться на собственных экономических и социальных проблемах.

Среди других европейских стран также наблюдается рост сомнений в целесообразности поддержания прежних объемов помощи Киеву. На Западе все чаще звучат призывы перераспределить средства в пользу национальных экономик, которые пострадали из-за последствий энергетического кризиса и инфляции. В некоторых государствах поддержка Украине вызывает раскол в правительственных кругах и общественных настроениях.

Кроме того, как отмечает агентство, возможное прекращение активных боевых действий на территории украинского государства может стать поводом для уменьшения поставок вооружений и сокращения финансовой поддержки. Однако, несмотря на эти тенденции, официальные лица стран НАТО и ЕС продолжают заявлять о приверженности поддержке Киева.

К слову, ранее стало известно, что русский "Искандер" разгромил эшелон ВСУ.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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