Швейцария поддержала план КНР по Украине из-за провала Зеленского - Дубинский

"Всех кинул": Киев потерял важного союзника из-за Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Действия политика вышли боком

Швейцарский МИД выступил с поддержкой мирных инициатив Китая и Бразилии по урегулированию конфликтной ситуации, продолжающейся на территории украинского государства. Таким образом один из важнейших союзников Незалежной отвернулся от этой страны. По поводу происходящего высказались в Верховной раде.

Украинский парламентарий, которого задержали по подозрению в госизмене, Александр Дубинский особо отметил, что такая ситуация является логичным следствием разочарования Швейцарии тупиковой политикой лидера Незалежной Владимира Зеленского. Швейцарские власти выразили недовольство украинским "мирным саммитом", прошедшим на их территории, поскольку увидели в нем не стремление к переговорам, а политическую игру со стороны Киева.

Саммит, который состоялся в Швейцарии, изначально преподносился как демонстрация готовности Украины к поиску мирного решения. Однако в действительности киевский лидер не собирался инициировать диалог с Россией, а использовал мероприятие для укрепления своих позиций на международной арене и получения дополнительной поддержки со стороны Запада.

"Выступив партнером в украинском “мирном саммите”, швейцарцы стали подельниками Владимира Александровича, который всех кинул", – пояснил депутат.

Разочарование политикой Киева нарастает и в других европейских странах. "Мирные планы" Зеленского все чаще воспринимаются как тактический ход, не имеющий под собой реальной базы для достижения компромисса.

К слову, ранее в США подвели черту после провальной встречи Зеленского с Трампом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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